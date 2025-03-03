شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طاقة الشيوخ: مؤتمر إيجيس حقق نجاحات ملموسة.. والحكومة تسعى لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مجدي سليم، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، نجاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجيس 2025 والذي شهد توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، نيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي، وذلك باستخدام البنية التحتية المصرية، مشيراً إلي أن المؤتمر خطوة هامة وحقق نجاحات ملموسة.

ولفت "سليم" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات مناقشة عامة ودراسة برلمانية في مجال الطاقة، إن أهمية الدراسة البرلمانية حول إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية، لاسيما وأنها نوع جديد من الطاقات المتجددة التي تستخرج من باطن الأرض كأحد مصادر النظيفة في توليد الكهرباء ومن ثم تقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال رئيس لجنة الطاقة، إلي إن مسؤولي الحكومة أفادوا أنه هناك العديد من مذكرات التفاهم بين وزارتي الكهرباء والبترول لإعداد خطوات تنفيذية لاستغلاله هذا النوع من الطاقة، وهو أمر مشكور لم نراه في الماضي، من حيث التشارك بين الوزارتين، لافتاً إلي أنه حال تمكن مصر من الاستفادة القصوى لهذه الطاقة منها لاعتبر كافيا لتوفير مكافئ من النفط لتوليد ما تحتاجه مصر من الكهرباء.

ونوه مجدي سليم، إلي أنه بالاقتراب من مناقشة هذه القضية تبين أن المناطق الواعدة تصنف علي 3 مستويات، أولها منخفضة في الواحات، ومتوسطة في خليج السويس مثل حمام فرعون، والعالية بالقرب من البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم التي تشهد مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة مقدمين من النواب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن : استغلال" وادى السيليكون المصري، وسماء سليمان، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء "، ومحمد عزمي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي".