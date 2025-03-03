شكرا لقرائتكم خبر عن من إنسان لإنسان.. حياة كريمة تطلق مبادرة قوافل السعادة وتواصل عطائها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

للعام الثانى على التوالى، تطلق مؤسسة حياة كريمة مبادرة “قوافل السعادة”، التي تستهدف 16 محطة وصولا لـ 25 ألف من أهالينا في مختلف المحافظات على مائدة إفطار واحدة، تعزيزًا لقيم التكافل والعطاء خلال شهر الكرم في أجواء رمضانية مبهجة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، وصندوق مكافحة الإدمان، لضمان التكامل ووصول الخير إلى كل محتاج.

وكانت مؤسسة “حياة كريمة” أكدت التزامها بتوجيه كافة مواردها لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، معلنة تخصيص ميزانياتها الإعلانية بالكامل هذا العام لتوفير المساعدات المباشرة بدلًا من الحملات الترويجية، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر خلال شهر رمضان المبارك، وذلك وفي إطار رؤيتها لدعم المستحقين وذلك فىى إطار دورها الريادي في قيادة العمل التنموي والخيري.

وأطلقت المؤسسة حملتها الرمضانية الهادفة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، حيث تقدم مليون كرتونة غذائية ومليون وجبة ساخنة في جميع المحافظات، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستحقة، وترسيخ مفهوم العطاء المجتمعي.

مبادرة قوافل السعادة