شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الهيئات البرلمانية بالشيوخ يسألون الحكومة عن خطط تطوير الشبكة الكهربائية والمشروع النووي والان مع تفاصيل الخبر

أكد رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على استغلال موارد مصر في الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستثمار في الطاقة الحرارية، ودعم الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاج والتصدير.

وشدد أعضاء المجلس علي ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه هذه القطاعات، كما طرحوا تساؤلات حول تنفيذ المشروعات المعلنة، مثل مشروع الضبعة النووي، وخطط تطوير الشبكة الكهربائية، مطالبين بالكشف عن الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة وخفض تكاليف الطاقة.

"الطاقة زبونها موجود"، هكذا بدأ النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الاغلبية البرلمانية، حديثة متسائلا عن مشاركة القطاع الخاص في القطاع، قائلا : " كل الدراسات والافكار موجودة، وكل دولة عارفة مقوماتها من الطاقات اقتصاديا، سؤالي وصلنا لفين في مسأله الشراكات مع القطاع الخاص .. بدون قطاع خاص سيكون لدينا مواد خام فقط".

من جانبه أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك موارد هائلة في مجال الطاقة المتجددة بجميع أشكالها.

وقال "عبد المحسن"، إن الطاقة الحرارية تُعد خيارًا نظيفًا وموثوقًا يمكن استغلاله على غرار باقي مصادر الطاقة. كما أشار إلى أن استثمار السليكون بصورة اقتصادية قد يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، متسائلًا: "متى سيصبح وادي السليكون واقعًا"، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار في الطاقة الحرارية.

كما تناول النائب الحديث عن تطوير الشبكة الكهربائية لدمج الطاقة المتجددة والتحول إلى شبكة ذكية وفقًا لاستراتيجية الدولة للطاقة، متسائلًا عن مدى التقدم المحرز في هذا الملف.

وفي السياق ذاته، تساءل الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، عن مصير المشروعات التي أُعلن عنها خلال مؤتمر المناخ في مصر، مطالبًا بتوضيح العقبات التي تواجه تنفيذها. كما استفسر عن آخر مستجدات مشروع الضبعة النووي، مشددًا على ضرورة طمأنة المواطنين بشأن تطورات هذا المشروع.

وأشار وهبة إلى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر في مجال الطاقة الشمسية، إذ تستقبل البلاد أشعة الشمس طوال العام، مما يستدعي تبني رؤية جديدة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما انتقد الزيادات السنوية في أسعار الكهرباء، مرجعًا ذلك إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكدًا أن الحل يكمن في التوسع في الطاقة المتجددة.

واختتم حديثه بمطالبة الحكومة بالكشف عن جهودها في تقليل الفاقد من الكهرباء، لا سيما بعد إنفاق نحو 85 مليار جنيه على تطوير شبكة الكهرباء.