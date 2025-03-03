استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية، إلى ثمانية شهداء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي بمدينة خان يونس.

في السياق ذاته، قصفت مدفعية وطائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة خان يونس ومخيم البريج، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف في الخليج 365 الشمالية من القطاع، بالإضافة إلى حرمان العائلات الفلسطينية من العودة إلى منازلهم الواقعة بالقرب من الخليج 365 الحدودية.

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