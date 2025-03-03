عشرات المستوطنين يقتحمون مدينة نابلس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحم عشرات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المستوطنين اقتحموا شرق نابلس، وسط إطلاق نار وقنابل غازية صوب الفلسطينيين.

في السياق ذاته، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي مصنعًا ومحلًا تجاريًا في الأغوار الفلسطينية، التي تشهد عمليات هدم واسعة، في إطار مخططات الاحتلال الاستيطانية في منطقة الأغوار التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية، ويسعى الاحتلال للسيطرة عليها بالكامل.

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