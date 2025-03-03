ترامب يعيد تسليح إسرائيل.. ونتانياهو يتعهد بـ"إنهاء المهمة" ضد إيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، عن شكره العلني للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعدما أفرجت إدارته عن شحنات ذخائر كانت مجمّدة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، معتبرًا أن هذه الإمدادات ستساعد إسرائيل على "إنهاء المهمة" ضد إيران وحلفائها في المنطقة.

وفي رسالة مصوّرة، قال نتانياهو: "ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن "إرسال كل الذخائر التي سبق تعليقها هو دليل على ذلك". وأضاف: "بهذه الطريقة، يمنحنا ترامب الوسائل التي نحتاجها لإنهاء المهمة ضد محور الإرهاب الإيراني".

تصعيد عسكري ضد طهران وحلفائها

سبق أن أدلى نتانياهو بتصريحات مماثلة الشهر الماضي خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث تعهّد بأن إسرائيل "ستُنهي المهمة" ضد التهديدات الإيرانية بدعم مباشر من واشنطن. وأكد أن الدولة العبرية وجّهت منذ اندلاع حربها ضد حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، "ضربة قوية لمحور الإرهاب الإيراني"، في إشارة إلى الضربات العسكرية المكثفة التي استهدفت الجماعات المسلحة المدعومة من طهران.

وخلال الأشهر الماضية، صعّدت إسرائيل عملياتها ضد حلفاء إيران الإقليميين، بما يشمل حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، وجماعة الحوثي في اليمن، إضافة إلى تنفيذ ضربات مباشرة داخل الأراضي الإيرانية، وذلك ردًا على هجمات صاروخية شنتها الجمهورية الإسلامية ضد أهداف إسرائيلية.

دعم عسكري أميركي بمليارات الدولارات

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأميركي، السبت، أنه وقع على تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار. وقال روبيو في بيان رسمي: "لقد وقّعت على إعلان للإسراع في تسليم ما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل"، مشيرًا إلى إلغاء الحظر الجزئي الذي فرضته إدارة بايدن سابقًا على إرسال الأسلحة.

وكانت إدارة ترامب قد وافقت، في شباط (فبراير) الماضي، على صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 7.4 مليارات دولار لصالح إسرائيل، شملت قنابل وذخائر وصواريخ، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الدفعة الأولى من هذه الشحنات وصلت بعد أيام من توقيع الصفقة.