شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: القمة العربية الطارئة فرصة لتجديد الالتزام بدعم الحق الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية القمة العربية الطارئة التي تسضيفها القاهرة غداً، الموافق 4 مارس، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية وخطة إعادة إعمار غزة.

وقال النائب علاء عابد، إن هذه القمة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية وما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة تتطلب تنسيق الجهود العربية وتوحيد الصفوف.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت دائماً في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والإنسانية، مؤكداً على الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد النائب علاء عابد، أن القضية الفلسطينية تظل في قلب الأمة العربية، مشدداً على أن وحدة الموقف العربي هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة والتصدي للمحاولات المستمرة لطمس حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع رئيس نقل النواب، أن القمة الطارئة تأتي في توقيت حاسم، حيث تضع إعادة إعمار غزة في صدارة الأولويات، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت بإطلاق خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع بعد العدوان الأخير.

واختتم النائب علاء عابد، بالتأكيد أن هذه القمة ستكون فرصة تاريخية لتجديد التزام الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك تعزيز التعاون العربي المشترك في سبيل إعادة إعمار غزة وتقديم الدعم الإنساني لسكانها.



