شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يونس الجاحر: وقف دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تُعد محاولة لعرقلة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية، رغم التدخلات الدولية والمصرية لاستمرار الهدنة.

وأكد "الجاحر" أن قرارات الاحتلال الإسرائيلي تتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتأتي في إطار سياسة تمييزية تهدف إلى إحباط جهود تهدئة الأوضاع وتأجيج الصراع في المنطقة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطينى يحمل تاريخًا عريقًا في الكفاح والحقوق الثابتة في أرضه، ويستحق الدعم الكامل من قبل المجتمع الدولي والإقليمي، و من واجب الدول العربية والإسلامية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

كما أكد الجاحر على ضرورة استكمال المرحلة الثانية من الهدنة ، مشددًا على استمرار الدعم الإنساني وتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، مضيفا أن القرارات التي يتخذها نتنياهو تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والقانون الدولي، وتشكل عقبة في مسار السلام، مؤكدا ضرورة تفعيل الآليات القانونية لضمان استمرارية وصول المساعدات إلى غزة.

وأكد النائب يونس الجاحر أن وقف المساعدات لن يخدم أي غاية إلا تأجيج معاناة الأبرياء وتفاقم الوضع الإنساني، مما يستدعي تضامن الجميع للوقوف في وجه أي إجراءات تقوض أسس العدالة والسلام، داعيا إلى تعزيز الوحدة العربية والانسانية لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الحق في الأرض والكرامة من أهم القيم التي لا تقبل المساومة في وجه المحاولات لعرقلة مسار السلام الدائم في المنطقة.