شكرا لقرائتكم خبر عن من وحى مسلسل ولاد الشمس.. الدولة ملزمة برعاية الأيتام بأمر القانون والان مع تفاصيل الخبر

ناقش مسلسل ولاد الشمس للنجمين أحمد مالك وطه دسوقي، قضية الأيتام والتحديات التي يواجهونها داخل دار الأيتام وخارجها مع المجتمع وتورط الأطفال في قضايا مثل تجارة المخدرات.

قانون الطفل رقم 12 لعام 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، أضاف على نظام الرعاية البديلة للأطفال الكثير من الحقوق، لتنشئتهم التنشئة الصحيحة، من كل النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .

ونصت المادة (46) على أن يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية و الصحية والمهنية للأطفال الذين جاوز سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان.

كما نصت المادة (47) على أن يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية و تربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل و الأساليب التربوية السليمة ـ و يهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية :ـ

1- رعاية الأطفال اجتماعياً و تربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات و قبل بدء اليوم الدراسي و بعده.

2- استكمال رسالة الأسرة و المدرسة حيال الطفل و العمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني و الروحي و وقايتهم من التعرض للانحراف.

3 - تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية و العقلية و الوجدانية لاكتساب خبرات و مهارات جديدة و الوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.

4 - معاونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي.

5 - تقوية الروابط بين النادي و أسر الأطفال.

6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل و عوامل تنشئته و إعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.