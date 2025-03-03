شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحى عضو التحالف الوطنى تكثف استعداداتها لإطلاق "مطابخ الخير" والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإطلاق مبادرتها الرمضانية "مطابخ الخير"، التي تهدف إلى توزيع مليون ونصف وجبة مطهية خلال شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام المؤسسة بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، حيث تتضافر جهود المتطوعين لإنجاز هذه المبادرة الذي تهدف إلى نشر الأمل في قلوب الأسر الأولى بالرعاية.

وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة أن هذه المبادرة ليست مجرد حملة لتوزيع الطعام، بل هي دعوة لإشاعة روح التعاون والمشاركة المجتمعية، وتعكس قيم العطاء والتكافل الاجتماعي.



مطابخ الخير