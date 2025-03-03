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مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في عملية طعن بشمال الأراضي المحتلة

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مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في عملية طعن بشمال الأراضي المحتلة

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الدمام - شريف احمد - قُتل شخص وأصيب 5 أشخاص بينهم حالة حرجة، في عملية طعن وسط الخليج في حيفا بشمال الأراضي المحتلة، فيما تتجه العديد من قوات الاحتلال إلى مكان الحادث.
وأفادت المعلومات الأولية أن الحادث ناتج عن إطلاق نار، إلا أن شرطة الاحتلال قالت في بيان إنها عملية طعن، وأضافت أن قامت بتحييد منفذ هجوم الطعن.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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