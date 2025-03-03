شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في عملية طعن بشمال الأراضي المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل شخص وأصيب 5 أشخاص بينهم حالة حرجة، في عملية طعن وسط الخليج في حيفا بشمال الأراضي المحتلة، فيما تتجه العديد من قوات الاحتلال إلى مكان الحادث.

وأفادت المعلومات الأولية أن الحادث ناتج عن إطلاق نار، إلا أن شرطة الاحتلال قالت في بيان إنها عملية طعن، وأضافت أن قامت بتحييد منفذ هجوم الطعن.

