شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق مبادرة استبدال المصاحف التالفة ودعم عودة الكتاتيب بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

استقبالاً لشهر رمضان الكريم، شهر الخير والبركات، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة مباركة في محافظة القليوبية، تهدف إلى استبدال المصاحف التالفة في مساجد المحافظة بمصاحف جديدة من طبعة الشمرلي المعتمدة من الأزهر الشريف، بالإضافة إلى دعم مبادرة عودة الكتاتيب.

وشهد تدشين المبادرة حضور محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وسكرتير عام المحافظة اللواء إيهاب سراج الدين، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة والمؤسسات المجتمعية لدعم هذه المبادرات الهامة، خاصةً في هذا الشهر الفضيل.

تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص التحالف الوطني على تهيئة المساجد لاستقبال المصلين في شهر رمضان، وتعزيز القيم الدينية وتوفير المصاحف الشريفة في حالة جيدة للمصلين، بالإضافة إلى إحياء دور الكتاتيب في تعليم القرآن الكريم واللغة العربية للأجيال الجديدة.



استبدال المصاحف التالفة في مساجد المحافظة



استبدال المصاحف التالفة في مساجد المحافظة