شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.. توزيع وجبات الإفطار فى أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

في أول أيام شهر رمضان المبارك، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة الصديقية بتوزيع وجبات إفطار للصائمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والإحساس بالآخرين.

وأكدت المؤسسة أن وراء كل وجبة هناك فريق عمل متفانٍ يعمل بكل حب وإخلاص لتوزيع هذه الوجبات التي تم إعدادها بعناية، وتستمر المؤسسة في هذه المبادرة الخيرية طوال شهر رمضان المبارك، سعيًا منها لتحقيق المزيد من الخير والمساهمة في مساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

كما تؤكد مؤسسة الصديقية أن جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية ستستمر حتى نهاية الشهر الكريم، في إطار العمل المشترك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.



توزيع الوجبات فى رمضان



توزيع الوجبات فى رمضان