شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. توزيع كراتين سلع غذائية ولحوم فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي ظل أجواء شهر رمضان المبارك، قامت مؤسسة راعي مصر بتوزيع كراتين السلع الغذائية واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.



تهدف المبادرة إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المستحقة، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في هذا الشهر الفضيل، وذلك من خلال توفير سلع غذائية أساسية ولحوم تساهم في توفير وجبات إفطار وسحور صحية وكريمة.