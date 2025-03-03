شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يرحب بتوقع اتفاق المعادن مع أمريكا.. هل يوافق ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوسائل إعلام بريطانية بأن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة.

وقال في جلسة مع صحفيين في وقت متأخر من ليلة الأحد/الاثنين بعد القمة التاريخية التي جمعت قادة دول حليفة لكييف في لندن: سنوقع الاتفاق المطروح على الطاولة إذا كان الأطراف مستعدون".

وتلاشت آمال إبرام الاتفاق الذي كان مفترضًا أن يشكل خطوة نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، الجمعة بعد تلاسن بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

مواصلة ما حدث في الماضي

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن زيلينسكي قوله: "سياستنا هي مواصلة ما حدث في الماضي، نحن بناؤون، إذا توافقنا على توقيع اتفاق المعادن، فنحن مستعدون لتوقيعه.

وزار زيلينسكي واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة للاستغلال المشترك للموارد المعدنية في أوكرانيا، في إطار خطة تعافٍ بعد الحرب، ضمن اتفاق سلام محتمل بوساطة من الولايات المتحدة.



ولكن خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، وبخ ترامب نظيره الأوكراني، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا" للدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف خلال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

اتفاق منصف

كان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق إن اتفاق المعادن المقترح سيكون "منصفًا".

وبعد المشادة الكلامية الحادة، طلب من زيلينسكي المغادرة دون عقد مؤتمر صحفي مشترك كان مقررًا.

وقال البيت الأبيض إن اتفاق المعادن تُرِك بلا توقيع.

وعقد قادة دول حليفة لأوكرانيا قمة الأحد في لندن لإظهار دعمهم لكييف، والالتزام بفعل المزيد من أجل الأمن في أوروبا وتعزيز الإنفاق الدفاعي، مع تمسكهم بضرورة توفر دعم قوي من الولايات المتحدة.