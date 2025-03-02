الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري

القاهرة - كتب محمد نسيم - تتولى الدنمارك اعتبارا من اليوم السبت 1 مارس 2025، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر آذار الحالي خلفاً للصين.

وتعقد رئيسة المجلس، مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، السفيرة كريستينا ماركوس لاسين مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل، تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة الى الدنمارك: الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفانيا والصومال والباكستان وبنما واليونان.

المصدر : وكالات