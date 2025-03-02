تنفيذ برنامجي الملك سلمان لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في إثيوبيا

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية بإثيوبيا، حفلا رسميا بمناسبة تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتفطير الصائمين وتوزيع التمور، وذلك في إطار رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، وتماشيا مع دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة بتلمس احتياجات المسلمين في شهر رمضان من كل عام.

وشهد الحفل، الذي أقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا الدكتور فهد الحميداني، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفيدرالي في إثيوبيا الشيخ الدكتور حجي توفة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى إثيوبيا.

وقدم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية شكره وتقديره لقيادة المملكة على جهودها المخلصة في خدمة العالم الإسلامي، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه البرامج التي تعكس حرص المملكة على تعزيز التواصل مع كل المسلمين في العالم، وبإثيوبيا التي لها ارتباط قوي ووثيق بالمملكة.

من جهته، أكد الملحق الديني سعود بن مطيلق الغويري أن برنامج الإفطار سيقام للمرة الأولى، خارج إقليم أديس أبابا، في إقليم عفر، وسيستفيد منه أكثر من 25 ألفا، مشيرا إلى أن هدية المملكة من التمور سيتم توزيعها على نحو 4 آلاف أسرة محتاجة.

يشار إلى برنامجي الملك سلمان لتفطير الصائمين وتوزيع التمور تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية في أكثر من 102 دولة حول العالم للعام الجاري 1446 هـ.

25 طنًا من التمور لتنزانيا

من ناحيته، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية المملكة إلى تنزانيا المتحدة المتضمنة 25 طنًا من التمور. وسلّم الهدية - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، يحيى عكيش، لعضو البرلمان نائب وزير الخارجية والتعاون الشرق إفريقي بجمهورية تنزانيا المتحدة ديفيد تشومي، بحضور عدد من المسؤولين، وفريق من المركز، وجمع من وسائل الإعلام، وذلك في مقر وزارة الخارجية بمدينة دار السلام.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للعديد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في شتى بقاع العالم.

28 ألف مستفيد من نيبال

كما شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين، ومن ضمنها برنامج هدية التمور الفاخرة، الذي أطلقته المملكة عبر مكاتب الملحقيات الدينية بسفارتها في نيبال، لدعم أكثر من 28 ألف مستفيد من المسلمين في مختلف أنحاء البلاد.

وحضر حفل انطلاق البرامج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال سعد أبوحيمد، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، من أهمها رئيس المفوضية الإسلامية شميم الأنصاري، وعضو البرلمان خالد صديقي، ومشرف الدعاة الشيخ عبد القيوم، حيث سُلمت سبعة أطنان من التمور لعدد من الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية.