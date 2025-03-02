شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للأسوأ.. المفوضية الأوروبية تؤكد ضرورة تعجيل إعادة تسليح أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

زيادة الإنفاق الدفاعي

الدمام - شريف احمد - أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، في ختام قمة في لندن حول الأمن في أوروبا والحرب في أوكرانيا، ضرورة إعادة تسليح القارة "بشكل عاجل".وقالت فون دير لايين للصحافيين إنها ستقدم "خطة شاملة حول طريقة إعادة تسليح أوروبا" في قمة الدفاع الخاصة بالاتحاد الأوروبي الخميس، مشيرة إلى الحاجة لزيادة الإنفاق الدفاعي "على فترة زمنية طويلة".وأجرى قادة 18 دولة حليفة لكييف في لندن الأحد بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مباحثات "جيدة وصريحة" وناقشوا الحاجة إلى "ضمانات أمنية شاملة" لبلاده في المستقبل، من "البقاء الاقتصادي إلى المرونة العسكرية" وفقا لفون دير لايين.وأضافت انه في موازاة ذلك "من المهم الآن أن نزيد إنفاقنا" الدفاعي في أوروبا وأن "نستعد للأسوأ".وقالت ردا على سؤال عن الرسالة التي تريد بعثها إلى الولايات المتحدة "من مصلحتنا المشتركة منع الحروب مستقبلا".وأضافت "نحن مستعدون معا ومعكم للدفاع عن الديموقراطية وعن مبدأ دولة قانون ولا يجوز غزو بلد مجاور أو تغيير الحدود بالقوة".