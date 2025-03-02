زيلينسكي يبتسم في حضرة الملك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تم تصوير الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، والملك تشارلز جنبًا إلى جنب في ساندرينغهام بعد أن اجتمع القادة الأوروبيون في لندن اليوم لدعم الزعيم الأوكراني في أعقاب خلافه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب.

وكان زيلينسكي والملك يبتسمان أثناء مصافحتهما والتقاط الصور خارج القصر الملكي، حيث قام تشارلز بتربيت ذراع الأوكراني أثناء التحية.

وقد شوهدت طائرة هليكوبتر عسكرية تحمل زيلينسكي تحلق على ارتفاع منخفض وتهبط فوق ساندرينغهام حوالي الساعة 5.25 مساءً.

وتجمع سكان محليون، بعضهم يحمل أعلام أوكرانيا، خارج المكان لمحاولة مشاهدة وصول زيلينسكي إلى نورفولك للاجتماع مع الملك، وفقاً لتقارير صحفية بريطانية.

وقال القصر بعد الاجتماع "لقد حظي الرئيس باستقبال حار، واستمر الاجتماع أقل بقليل من ساعة".

وشوهدت طائرة هليكوبتر تغادر ضيعة ساندرينغهام في نورفولك في الساعة 6.35 مساءً، بعد الاجتماع بين الملك وزيلينسكي.

وكان زيلينسكي قد التقى الملك تشارلز في أول زيارة له إلى المملكة المتحدة بعد غزو روسيا لبلاده في عام 2023، واصفا اللقاء :" إنها لحظة خاصة حقا بالنسبة لي ولبلدنا".

وفي إشارة إلى فترة وجود الملك في سلاح الجو الملكي البريطاني وسط حملة لتأمين الطائرات المقاتلة من المملكة المتحدة، قال مازحا: "في أوكرانيا اليوم، كل طيار في سلاح الجو هو ملك".

يأتي هذا بعد أن سارع الزعماء الأوروبيون إلى صياغة استراتيجية بشأن أوكرانيا في قمة الأزمة اليوم عقب الخلاف غير العادي في البيت الأبيض بين دونالد ترامب وزيلينسكي.

وبعد احتضانه زيلينسكي على درجات لانكستر هاوس في لندن ، قال رئيس الوزراء كير ستارمر له "نحن جميعا معك" وحث الحضور على تكثيف الجهود من أجل "لحظة فريدة من نوعها".