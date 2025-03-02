"الصليب الأحمر" يحذّر من إنهاء وقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، من العواقب المترتبة على إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت ميريانا سبوليارتش إيجر رئيسة اللجنة، في بيان "يجب بذل كل جهد ممكن للحفاظ على وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح من الأعمال العدائية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولم شمل المزيد من العائلات".

وأضافت أن "أي انهيار في التقدم الذي تحقق خلال الأسابيع الستة الماضية يهدد بإعادة الأشخاص إلى دوامة اليأس".

وانتهت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار أمس السبت.