وزير التجارة الأمريكي : ترامب سيحدد مستويات للرسوم الجمركية على المكسيك وكندا الثلاثاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الأحد إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن الرئيس دونالد ترامب سيبت فيما إذا كان سيلتزم بمستوى 25% مثلما هو مخطط له.

وقال لوتنيك لبرنامج “صنداي مورننج فيوتشرز” على فوكس نيوز “هذا وضع متقلب”.

وأضاف “ستكون هناك رسوم جمركية يوم الثلاثاء على المكسيك وكندا. ما هي بالضبط، سنترك ذلك للرئيس وفريقه التفاوضي”، وقق “رويترز”.

تصريحات لوتنيك هي أول إشارة من إدارة ترامب إلى أنها قد لا تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% بالكامل على جميع السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا.

وقال لوتنيك إن البلدين “قاما بعمل معقول” لتأمين حدودهما مع الولايات المتحدة، على الرغم من استمرار تدفق الفنتانيل إلى البلاد.

أثار ترامب حالة من الارتباك الأسبوع الماضي عندما ذكر موعدا نهائيا محتملا هو الثاني من أبريل/نيسان فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على كندا والمكسيك، لكنه عاود لاحقا تأكيد أن الموعد النهائي يوم الثلاثاء، وقال إنه سيضيف رسوما جمركية أخرى 10% على السلع الصينية يوم الثلاثاء، مما يضاعف فعليا الرسوم البالغة 10% المفروضة في الرابع من فبراير/شباط.

وقال لوتنيك إن من المتوقع أن يرفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين يوم الثلاثاء ما لم توقف البلاد تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

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