شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع يشتعل.. بريطانيا تزود أوكرانيا بـ 5 آلاف صاروخ دفاع جوي والان نبدء بالتفاصيل

الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا

خلافات ترامب وزيلنيسكي

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن المملكة المتحدة ستخصص 1.6 مليار جنيه إسترليني بما يعادل (2 مليار دولار).وستزود لندن أوكرانيا بخمسة آلاف صاروخ دفاع جوي، في إطار دعمها المستمر لكييف في مواجهة الهجمات الروسية.واختتم ستارمر قمة أمنية في لندن مع قادة أوروبيين آخرين بتأكيده على أن أوروبا يجب أن تتحمل العبء الأكبر في الدفاع عن نفسها.يأتي هذا الاجتماع بعد يومين من تصاعد الشكوك حول دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.كما يأتي بعد أن هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وانهم ترامب الرئيس الأوكراني بعدم إبداء قدر كاف من الامتنان للدعم الأمريكي لأوكرانيا