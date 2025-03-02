شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تهنئ النائب أحمد فتحى بعضويته للجنة "الخدمة الاجتماعية" بالأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الزميل النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن التنسيقية، بمناسبة اختياره عضوًا في لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات، بناءً على قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.

كما تمنت التنسيقية للنائب أحمد فتحي، دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.