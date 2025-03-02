شاهد: مشادة حادة بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض

القاهرة - كتب محمد نسيم - شهد البيت الأبيض، مساء الجمعة 28 فبراير 2025، توترا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث قال الأول لضيفه إنه "يخاطر بحرب عالمية ثالثة".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية ، بأن توترات شهدها مكتب الرئيس ترامب أثناء حديثه مع زيلينسكي أمام وسائل الإعلام، حيث خاطبه بالقول: "أنت تخاطر بحياة ملايين الأشخاص".

وأضاف مقاطعا محاولات زيلينسكي الحديث: "أنت تخاطر بحرب عالمية ثالثة، وما تفعله يعتبر عدم احترام للبلاد".

وتابع: "إما أن تتوصل إلى اتفاق أو سنترك (دعم الحرب)، وإذا تركنا فستقاتل بمفردك حتى النهاية".

وزاد الرئيس الأمريكي: "أنتم تقللون من احترام بلدنا، أعلم أنكم لن تكسبوا" الحرب ضد روسيا.





وأفاد مراسل الحرة، الجمعة، بأن البيت ألغى المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا عقده بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعد مشادة وقعت بينهما في المكتب البيضاوي.

وأضاف أنه كذلك لن يكون هناك توقيع على اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف.

بدورها ذكرت رويترز نقلا مسؤول بالبيت الأبيض القول إن زيلينسكي غادر مقر الرئاسة الأميركية في وقت مبكر بعد اجتماع شائك في المكتب البيضاوي مع ترامب.

وجاء ذلك بعد أن شهد اللقاء بين الرجلين مشادة كلامية استغرقت عدة دقائق بين ترامب وزيلينسكي وذلك خلال لقائهما في البيت الأبيض، الجمعة.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن زيلينسكي "قلل من احترام" الولايات المتحدة في المكتب البيضوي.

وأضاف ترامب أن زيلينسكي غير مستعد للسلام في حال مشاركة الولايات المتحدة.

وبدأت المشادة عندما وجه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي كان جالسا على جنب خلال اللقاء، كلامه لزيلينسكي قائلا إن "الطريق إلى تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا يمر عبر انخراط الولايات المتحدة في الدبلوماسية، بما في ذلك التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف فانس لزيلينسكي: "سيدي الرئيس، مع كل الاحترام، أعتقد أنه من غير اللائق أن تأتي إلى المكتب البيضاوي وتحاول مناقشة هذا الأمر أمام وسائل الإعلام الأميركية".

وتابع "في الوقت الحالي، أنتم تجبرون المجندين على التوجه إلى الخطوط الأمامية لأن لديكم مشاكل في القوى البشرية. كان من الأجدر بك أن تشكر الرئيس على جهوده لإنهاء الحرب".

وما كان من زيلينسكي إلا أن رد بغضب قائلا: "هل زرت أوكرانيا يومًا لتتحدث عن المشاكل التي نواجهها؟"

استمر الأخذ والرد بين الرجلين حتى قال زيلينسكي: "في ظل الحرب، الجميع لديه مشاكل، حتى أنتم.. الولايات المتحدة ستشعر بآثار الحرب في المستقبل".

عندها قاطعه ترامب قائلا: "أنت لا تعرف ذلك ..لا تقل لنا ما الذي سنشعر به.. نحن نحاول حل المشكلة".

وأضاف الرئيس الأميركي موجها كلامه لزيلينسكي: "من الصعب التعامل معك".

المصدر : وكالات