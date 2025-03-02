دول تعلن الأحد 02 مارس أول أيام شهر رمضان 2025

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت عدة دول إسلامية، اليوم الجمعة، أن غدا السبت، هو المُكمّل لشهر شعبان، وأن يوم الأحد المقبل الموافق 02 مارس 2023، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية الهلال.

وفيما يلي قائمة الدول التي أعلنت الأحد أول أيام شهر رمضان 2025:

بروناي

ووفق مركز الفلك الدولي، فقد أعلنت دولة بروناي عدم ثبوت رؤية الهلال وأن الأحد 02 مارس غرة شهر رمضان المبارك.

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ماليزيا

ماليزيا تعلن أن الأحد 02 مارس غرة شهر رمضان المبارك.

المغرب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، ستكون يوم الأحد 2 مارس 2025.

وذكر بلاغ للوزارة، أنها “راقبت هلال شهر رمضان لعام 1446هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان الموافق 28 فبراير 2025 م، واتصلت بنظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤية الهلال”.

وبهذا يكون الأحد 2 مارس أول أيام شهر الصيام بالمغرب.

إيران

إيران تعلن أن الأحد 02 مارس غرة شهر رمضان المبارك

الهند

الهند تعلن أن الأحد 02 مارس غرة شهر رمضان المبارك

باكستان

باكستان تعلن أن الأحد 02 مارس غرة شهر رمضان المبارك

المصدر : مركز الفلك الدولي