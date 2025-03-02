ترامب يدرس فرض رسوم جمركية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء تحقيق للنظر في احتمال فرض رسوم جمركية على واردات الأخشاب، داعيا إلى زيادة إنتاجها في الولايات المتحدة.

ووقّع ترامب قرارا يدعو وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى فتح تحقيق "لتحديد تأثيرات واردات الأخشاب ومشتقاتها على الأمن القومي".

وقد يؤدي التحقيق إلى فرض رسوم جمركية جديدة يتوقع أن تطال كندا وألمانيا والبرازيل خصوصا.

واتهم البيت الأبيض هذه الدول بـ"إغراق أسواقنا، على حساب ازدهارنا الاقتصادي وأمننا القومي".

تعد كندا إحدى أكثر الدول تصديرا للأخشاب في العالم، والولايات المتحدة أكبر سوق لها.

ينص القرار، الذي وقعه ترامب، على تسليمه تقريرا في غضون 270 يوما يستند إلى نتائج دراسة واردات الخشب الخام وكذلك المنتجات المشتقة منها مثل الأثاث.

ووقع ترامب، قرارا ثانيا يهدف إلى زيادة إنتاج الأخشاب في الولايات المتحدة بهدف خفض تكاليف البناء والسكن.