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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يقضي على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
تمكن الجيش الصومالي والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ” أفريكوم” من القضاء على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا في عملية جوية مشتركة في منطقة عيل برف التابعة لمحافظة شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي.
وقال الجيش في بيان: إن العمليات التي نفذها اليوم، تمكن الجيش من خلالها من تدمير عدد من الآليات والمتفجرات التي تستعملها العناصر الإرهابية لتنفيذ الهجمات .
وأشار إلى أن الجيش الصومالي والشركاء الدوليين ما زالوا يواصلون عملياتهم العسكرية ضد العناصر الإرهابية.
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