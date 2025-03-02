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الجيش الصومالي يقضي على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكن الجيش الصومالي والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ” أفريكوم” من القضاء على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا في عملية جوية مشتركة في منطقة عيل برف التابعة لمحافظة شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي.

وقال الجيش في بيان: إن العمليات التي نفذها اليوم، تمكن الجيش من خلالها من تدمير عدد من الآليات والمتفجرات التي تستعملها العناصر الإرهابية لتنفيذ الهجمات .

وأشار إلى أن الجيش الصومالي والشركاء الدوليين ما زالوا يواصلون عملياتهم العسكرية ضد العناصر الإرهابية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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