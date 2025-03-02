شكرا لقرائتكم خبر عن وباء الكوليرا يضرب أنغولا.. 201 حالة وفاة و5574 مصابًا والان نبدء بالتفاصيل

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الكوليرا في السودان

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا في أنغولا إلى 201، وأوضحت وزارة الصحة في بيان أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 5574 شخصًا منذ أوائل يناير الماضي.فيما جرى الإبلاغ عن حالات الكوليرا في 13 مقاطعة من مقاطعات أنغولا، وأشارت الوزارة إلى أن تفشي المرض بدأ في مقاطعة لواندا العاصمة، التي سجلت أعلى عددٍ من الحالات.يُذكر أن السلطات الأنغولية قد أعلنت في أواخر فبراير الماضي، عن وفاة 163 شخصًا بوباء الكوليرا من أصل 4582 إصابة منذ بداية العام الحالي.سبق وأعلنت وزارة الصحة السودانية أنّ 70 شخصا على الأقل توفوا بسبب الكوليرا وأصيب أكثر من 2200 آخرين بالمرض في جنوبي البلد الأسبوع الماضي.ويأتي تفشي الكوليرا في ولاية النيل الأبيض في أعقاب غارة بمسيّرة على محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء على بُعد 275 كيلومترا جنوب الخرطوم، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن كوستي، عاصمة الولاية.