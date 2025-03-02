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الأمم المتحدة: قلقون من تعليق الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة

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أ ف ب- جنيف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعرب منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، الأحد، عن قلقه من قرار الاحتلال الإسرائيلي تعليق دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن "يصمد" اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وقال فليتشر عبر منصة إكس، إنّ "قرار دولة الاحتلال تعليق المساعدات لغزة مقلق، "القانون الدولي واضح يجب أن يسمح لنا بالوصول لتقديم مساعدات حيوية منقذة للحياة".

وشدد على ضرورة عدم "التراجع عن التقدم المحرز في الأيام الـ42 الماضية"، في إشارة لبدء تطبيق الهدنة، مضيفا "يجب أن يصمد وقف إطلاق النار".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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