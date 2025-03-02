شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: قلقون من تعليق الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، الأحد، عن قلقه من قرار الاحتلال الإسرائيلي تعليق دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن "يصمد" اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.وقال فليتشر عبر منصة إكس، إنّ "قرار دولة الاحتلال تعليق المساعدات لغزة مقلق، "القانون الدولي واضح يجب أن يسمح لنا بالوصول لتقديم مساعدات حيوية منقذة للحياة".وشدد على ضرورة عدم "التراجع عن التقدم المحرز في الأيام الـ42 الماضية"، في إشارة لبدء تطبيق الهدنة، مضيفا "يجب أن يصمد وقف إطلاق النار".