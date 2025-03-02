شكرا لقرائتكم خبر عن الوضع القانونى لـ "فاطر رمضان" بـ19 دولة عربية.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الفاطر فى التشريعات العربية"، استعرض خلاله إشكالية المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان بـ19 دولة عربية، خاصة وأن هناك 10 دول لا تُجرم المجاهرة بالإفطار، والمشرع المصرى لم يضع عقوبة، بينما يتم تصنيفها "فعل فاضح"، و10 دول أخرى تُجرم "الفعل" بالحبس والغرامة، ويأتي ذلك في الوقت الذى بدأت فيه معركة "عقوبة الفاطر" في شهر رمضان بالتشريعات العربية بعد أن تصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات المغربية بإلغاء القانون الذي يجرمه ويعاقب عليه بالسجن لـ"انتهاكه الحريات الفردية".

وتفرض بعض الدول الإسلامية قوانينا وشروطا خاصة خلال شهر رمضان المبارك، تمنع من خلالها المواطنين الأصليين والأجانب من الإفطار العلني في النهار خلال شهر رمضان المبارك، وفرضت بعض الدول قوانين وغرامات معينة بحال تم الإفطار علنيا في وضح النهار أمام المجتمع والناس، وشكلت هذه القوانين والضوابط بشكل مختلف من بلد الى أخر، وهناك بعض الدول يمثل ذلك الفعل في تشريعاتها جريمة وتقود فاعلها للعقاب والبعض الاخر ليس لديه نص يجرم ذلك الفعل.

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على المجاهرة بالإفطار فى نهار شهر رمضان فى التشريعات العربية وهل يشكل جريمة فى القانون؟ وذلك فى الوقت الذى يعد فيه الصيام ركنا من أركان الاسلام الخمس فمن تهاون فى صيام رمضان، فقد و قع فى معصية كبيرة، فإذا انضم إلى فطره مجاهرته فى ذلك فقد ازداد عصيانا واثما أما لو أن هذا المفطر قد ستر على نفسه لكان ذنبه أهون و إن كان هو عظيم فى ذاته، ومن المعلوم أن صوم رمضان فريضة مكتوبة على المسلمين لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" سورة البقرة الآية 183.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"الفاطر" فى التشريعات العربية.. 10 دول لا تُجرم "المجاهرة بالإفطار".. المشرع المصرى لم يضع عقوبة.. القانون فى مصر يُصنفها "فعل فاضح".. و10 دول أخرى تُجرم "الفعل" بالحبس والغرامة.. وخبير يتحدث عن 19 دولة