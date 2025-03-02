شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية يستقبل وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.

ورحب المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال، معربًا عن أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال، مشيرًا إلى التزام مصر المستمر بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الجانب الصومالي لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، أكد إلياس شيخ عمر أبو بكر على أن العلاقات بين مصر والصومال تتجاوز الأطر الرسمية والدبلوماسية، مشيرًا إنها علاقات أخوية ممتدة عبر التاريخ، مؤكدًا على سعي دولة الصومال لتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، درع الوزارة إلى إلياس شيخ عمر أبو بكر، معبرًا عن شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.

جانب من اللقاء

خلال الاستقبال