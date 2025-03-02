شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمد عمارة يطالب بإنشاء المجلس الوطني للتسويق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تنمية الصادرات خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موضحا أن الاستثمار في التصدير لا يتحقق إلا إذا كان الإنتاج قويًا على المستوى المحلي.

وأكد عمارة، أن مصطلحات مثل "الترويج"، "الميزة التنافسية"، و"فتح الأسواق" تُعد جزءًا من لغة التسويق، مشيرًا إلى الحاجة إلى الربط بين القطاعات المختلفة من خلال التشبيك.

واستطرد عمارة قائلًا إنه قد قدم مقترحًا سابقًا لاستحداث وزارة للتسويق خلال فترة حكومة المهندس الراحل شريف إسماعيل، لكن مصر واجهت بعد ذلك تحديات كبيرة.

كما شرح عمارة عناصر المزيج التسويقي الأربعة، مؤكدًا أن المنتج هو العنصر الأهم، وكيفية تعظيم الاستفادة من تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات، والوصول إلى ميزة تنافسية للمنتج المحلي تمكنه من المنافسة العالمية، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال التسويق الجيد.

وأضاف عمارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسابق الزمن، وأننا بحاجة إلى ترجمة ذلك على أرض الواقع، مشيرا إلي أن الهدف هو الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، متسائلًا عن خطة الحكومة لتحقيق هذا الهدف والنتائج التي تم الوصول إليها حتى الآن، معتبرًا أن الأرقام الحالية غير مبشرة.

وطالب عمارة بإنشاء المجلس الوطني للتسويق، مؤكدًا على أهمية هذا المجلس في تصميم السياسات التسويقية، ودراسة احتياجات الأسواق الخارجية، وتطوير المنتجات، وتنمية الصادرات، وتمكين المنتج المصري من المنافسة العالمية. واختتم عمارة حديثه بالتأكيد على أن إنشاء هذا المجلس ليس ترفًا، بل ضرورة ملحة.