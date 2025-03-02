شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الشركة المتحدة أعادت الريادة للفن المصري والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن تشكيل الوعي واحدة من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية وتعزز من دور من مؤسساته للمساهمة في القيام بهذا الدور بشكل يليق بمكانة وقيمة مصر والمواطن المصري، ومن ثم يأتي دور الشركة المتحدة الحريصة دائمًا على تسخير كافة أدواتها سواء كانت الدرامية أو الإذاعية أو الإخبارية بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.



وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن واحدة من أهم أدوات الشركة المتحدة وأساليبها لدعم الدولة المصرية، الإنتاج الفني الدرامي والسينمائي الذي يهتم بكافة التفاصيل وليس فقط في تشكيل الوعي، وإنما أيضًا في إبراز ملامح الدولة المصرية في عصورها المختلفة بالتوازي مع تناول القضايا الاجتماعية والقانونية والتاريخية المختلفة وطرح نماذج حلول لها، لتجمع ما بين التاريخ والمظهر الجمالي والترويج السياحي والتثقيف والتوعية، وهو الدور المنوط به الإعلام بأشكاله المختلفة الحوارية والثقافية والترفيهية والدينية.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دورًا محوريًا هامًا من خلال الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، حيث تنوع المحتوى بما يخدم ملف الوعي وتعزيز الشعور بالانتماء والولاء الوطني والوحدة والوطنية، وأيضًا بما يُسهم في تنمية المجتمع، والترويج السياحي للمقاصد السياحية المصرية.



واختتم فهمي قائلًا: "لقد ساهمت الشركة المتحدة في إعادة الريادة للفن المصري مرة أخرى، بما يُعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة، وتقديم مادة درامية شاملة ومتنوعة تناسب كافة فئات المجتمع وجميع المراحل العمرية ويخدم استراتيجية بناء الإنسان المصري".



