شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: المتحدة صاحبة الفضل فى دعم صناعة الدراما وتعزيز دور الفن كقوة ناعمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دورا كبيرا في تطوير ودعم صناعة الدراما وتعزيز دور الفن كقوة ناعمة، حيث تواصل الشركة تقديم وجبة درامية دسمة من برامج ومسلسلات خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الشركة تقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التى تتناول طرح قضايا اجتماعية وتاريخية وإنسانية وترفيهية، بالإضافة إلى البرامج عدد كبير من الدينية والتثقيفية والاهتمام بالدراما الموجهة للطفل، وغيرها، مما يسهم في تعزيز الوعي والحفاظ على الهوية المصرية، وتهتم بضرورة تحقيق عدد من الأهداف السامية، أبرزها الارتقاء بالوعي الفكري لدى المواطنين وبناء الوعي وتشكيل الوجدان.

وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الشركة تقدم العديد من الأعمال المتنوعة، وخلال السنوات الأخيرة استطاعت بالفعل أن يُعيد المشاهد للشاشة الصغيرة، وجذبت العديد من جمهور المشاهدين بأعمالها الفنية المتميزة والمتنوعة، تلك الأعمال غير المبتذلة التي تحترم عقول الجمهور وتناسب جميع فئات المجتمع بموضوعات من الواقع الذي نعيشه الآن.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الشركة تعمل جاهدة طوال السنوات الماضية على تنمية روح الولاء والانتماء لدى جيل من الشباب والأطفال الذين لم يعاصروا هذه الأحداث ولم يشاهدوها رأي العين، لصقل النشء وتطوير مهاراتهم وعقولهم منذ الصغر والاهتمام بتعزيز الوطنية لديهم من سن مبكرة، ولهذا تعد الشركة قاطرة تنمية حقيقية فى مجال الفن والقوى الناعمة بشكل عام.