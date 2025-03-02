قمة لندن الأوروبية تقدم خطة سلام أوكرانية لترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، إن زعماء غربيين سيعملون على وقف إطلاق النار في أوكرانيا وتقديم خطة للرئيس الأميركي ترامب.

وتعقد المملكة المتحدة قمة دفاعية دولية يوم الأحد، وتستضيف زعماء إيطاليا وفرنسا وألمانيا والدنمرك والنرويج وبولندا وكندا وفنلندا ورومانيا.

كما ستحضر القمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يعتقد أن دونالد ترامب يريد السلام الدائم في أوكرانيا لأنه "تعرف عليه" وأجرى "مناقشات مكثفة معه".

وقال رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة وفرنسا وأوكرانيا ستعمل على خطة لوقف إطلاق النار لتقديمها إلى الولايات المتحدة، في أعقاب صدام فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض مع دونالد ترامب.

وقال السير كير ستارمر، الذي زار واشنطن يوم الخميس، إنه يعتقد أن ترامب يريد "سلامًا دائمًا" بين روسيا وأوكرانيا. وقال أيضًا إن أوروبا في "لحظة هشاشة حقيقية" ولن يثق في كلمة فلاديمير بوتن.

عدم ارتياح

وفي إشارة إلى الجدال في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الخميس بين السيد ترامب ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس والرئيس الأوكراني السيد زيلينسكي، قال رئيس الوزراء إنه جعله يشعر "بعدم الارتياح".

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في برنامجها "الأحد مع لورا كوينسبيرغ": "لا أحد يريد أن يرى ذلك". وأضاف: "يتعين علينا أن نجد طريقة يمكننا من خلالها العمل معًا جميعًا. لأنه في النهاية، مررنا بثلاث سنوات من الصراع الدموي. والآن، نحتاج إلى الوصول إلى هذا السلام الدائم".

وقال رئيس الوزراء إنه كان في مكتبه عندما بدأ بث مباراة الصراخ في البيت الأبيض. وقال: "من الواضح، كما تعلمون، أن هناك الكثير من التوتر". "كانت الكاميرات تعمل".

وفي وقت لاحق من المساء، اتصل هاتفيا بكل من السيد ترامب والسيد زيلينسكي، قائلا إن "هدفه الدافع" هو "جسر هذا وإعادتنا إلى التركيز المركزي".

لقاء زيلينسكي

وقال رئيس الوزراء يوم السبت إنه "أمضى وقتًا طويلاً مع الرئيس زيلينسكي" قبل التحدث إلى دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الهاتف.

وقال "لقد اتفقنا الآن على أن المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا وربما دولة أو دولتين أخريين، ستعمل مع أوكرانيا على خطة لوقف القتال، ومن ثم سنناقش هذه الخطة مع الولايات المتحدة".

ترامب والسلام

وقال عن ترامب: "أنا واضح في ذهني أنه يريد سلامًا دائمًا". وعندما سُئل عن السبب، قال: "لأنني تحدثت معه عدة مرات. لقد تعرفت عليه. لقد أجريت مناقشات مكثفة معه وأعتقد أن دافعه هو السلام الدائم".

وأضاف: "إذا كان السؤال المركزي الذي تطرحه علي هو هل أثق بدونالد ترامب عندما يقول إنه يريد سلامًا دائمًا؟ والإجابة على هذا السؤال هي نعم".

وقال رئيس الوزراء إنه لا يزال يدفع من أجل "دعم" أميركي للأمن الأوكراني، مضيفًا أنه كان موضوع مناقشة "مكثفة".

وقال إن "مكونات السلام الدائم" تشمل "أوكرانيا قوية للقتال، إذا لزم الأمر، لتكون في موقف قوة". وهو يسعى إلى "عنصر أوروبي لضمانات الأمن".

وقال: "لهذا السبب كنت أميل إلى المضي قدمًا في هذا الأمر فيما يتعلق بما سنفعله - ودعم الولايات المتحدة".

واضاف: "هذه هي الحزمة: يجب أن تكون الأجزاء الثلاثة في مكانها، وهذا ما أعمل بجد لتحقيقه".

لا ثقة في بوتين

وعندما سُئل عما إذا كان يثق في فلاديمير بوتن، قال السير كير: "حسنًا، لا، لن أثق في بوتين، ولهذا السبب أريد ضمانة أمنية.

"لن أثق في أنه لن يأتي مرة أخرى، لأنه أثبت أنه سيعود مرة أخرى. "لقد فعل ذلك بالفعل ونحن نعلم ما هي طموحاته".

وقال السير إيد ديفي، زعيم الديمقراطيين الليبراليين، إن حزبه سيدعم إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا كقوات حفظ سلام في حالة التوصل إلى اتفاق "موثوق".

وقالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إن الدول الأوروبية بحاجة إلى "التأكد من أن أمريكا لا تنسحب"، مضيفة: "إذا انجرفنا جميعًا إلى التصعيد، فسوف تنجر أمريكا إليه في النهاية".

وصفت بادينوك، زيلينسكي بأنه "بطل" وقالت إن قلبها "انفطر عليه" أثناء المناقشة أمام الكاميرات في البيت الأبيض.

وقالت: "لقد شاهدت ذلك ولم أصدق ما كان يحدث". "لقد كان يتعرض للإذلال". وأضافت أن مثل هذه "المحادثات الصعبة" لا ينبغي أن تحدث أمام الكاميرات.