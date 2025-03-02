شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاستثمار: لجنة لبحث زيادة الصادرات لأفريقيا.. ورئيس الشيوخ: جاهزين لأي تعديلات والان مع تفاصيل الخبر

قال عصام أحمد النجار، رئيس الهيئة العامة للمعارض، إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حريصة على الانتشار فى السوق الأفريقي، وذلك من خلال رؤية بناءً على الكثير من الأفكار الطموحة لوزير الاستثمار فى هذا الملف على وجه الخصوص، ويكون ذلك من إقامة المراكز اللوجستية.

وتابع النجار، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة دعم الصناعة والصادرات المصرية،:" التصدير لأفريقيا أمام بعض المعوقات منها النقل والتأمين، وهناك مجموعة عمل بناءً على توجيهات الوزير تعمل لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا، وذلك من خلال مشروع قانون لضمان تحقيق هذا الأمر، وهناك تواصل يومى مع الـ 14 مجلس تصديرى".

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا:" جاهزين تماما كمجلس شيوخ لأية تعديلات الغرض منها التوسع فى حجم الصادرات المصرية، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية والسوق الأفريقي على وجه الخصوص".