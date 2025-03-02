شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات: 119 مليار دولار حجم التجارة.. و41 مليارا للصادرات والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء مهندس عصام محمود علي النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن ملف الصادرات شهد طفرة خلال الفترة الأخيرة، حيث حققت أرقام الصادرات 41 مليار دولار.

وتابع النجار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن حجم التجارة بلغ 119 مليار دولار هذا العام، فيما بلغ العجز التجارى ناقص 37 مليار دولار وهذه سابقة هى الأولى.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك متابعة دورية طوال الوقت لتقليل مدة الإفراج الجمركى، وذلك فى إطار حزمة تسهيل الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات الجمركية، ومنذ ديسمبر الماضى المنظومة الجمركية بالكامل تعمل بكامل طاقتها دون الحصول على يوم واحد إجازة، لافتا إلى تسهيلات فى منظومة الفحص الظاهرى أيضا، والعمل على سرعة الإفراج عن مستلزمات الانتاج، وهو بدوره ما يساهم فى خفض التكلفة على المصدرين، والعمل يجرى على تيسير الإجراءات لدعم المصدرين فى المنظومة بالكامل.