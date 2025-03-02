شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يحيل تقرير دراسة دعم الصادرات للحكومة وطلبين للجنة الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن "برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، والتوصيات والمقترحات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها.

كما أحال رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية"، والمناقشات التي دارت حولهما وتعقيب ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة لبحثها وإعداد تقرير عنها.