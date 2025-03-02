شكرا لقرائتكم خبر عن هل تُبطل سرقة "واى فاى" الصيام في نهار رمضان؟ .. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " هل تُبطل سرقة (واى فاى) الصيام في نهار رمضان؟"، استعرض خلاله كيف يستخدم الكثيرون، طرقا غير شرعية لاختراق شبكات "الواى فاى" الخاصة بغيرهم، ويزداد هذا الأمر مع دخول شهر رمضان لمشاهدة البرامج والمسلسلات على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها "اليوتيوب"، وذلك قبل عرضها على شاشة التلفزيون، وهو ما يطرح تساؤلا بشأن حكم الدخول على شبكات "الواى فاى" دون علم أصحابها، وهل هذا الأمر يبطل الصيام؟ وهل هناك قانون يحمى المواطن من سرقة "واى فاى" من قبل الجيران من أجل مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات.

والواقع والحقيقة يؤكدان أن سرقة "واى فاى" من الجيران كثير من الأشخاص يقوموا بتلك الواقعة، والتى تتسبب فى إنهاء "باقات النت" لدى أصحاب النت، أو تقليل السرعة وإيذاءات أخرى، وذلك على الرغم من أنه يوجد فى مصر يجرم سرقة "واى فاى" من الجيران أو اختراق أى شبكة إنترنت وتهكيرها والدخول عليها، ويعد سرقة "واى فاى" من الجيران مجرمًا ضمن نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميًا بقانون جرائم الإنترنت.

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتعلق بحكم الدخول على شبكات "الواى فاى" دون علم أصحابها، وهل هذا الأمر يبطل الصيام؟ وهل هناك قانون يحمى المواطن من سرقة "واى فاي" من قبل الجيران من أجل مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وذلك فى الوقت الذى يسعى فيه البعض لمشاهدة فيديوهات على اليوتيوب عن كيفيه اختراق شبكات "الواى فاى"، وهناك من يسعى إلى تنزيل تطبيقات متخصصه لسرقة شبكات "الواى فاى".

وإليكم التفاصيل كاملة:

هل تُبطل سرقة "واى فاى" الصيام في نهار رمضان؟.. يجوز الدخول عليه فى حالة وحيدة.. الإفتاء تتصدى للأزمة بالتحريم وانقاص أجر الصيام.. والمشرع عاقب "الهاكرز" بالحبس والغرامة.. وخبراء يُجيبون عن الأسئلة الشائكة

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