شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: التصدير هو المنقذ والحكومة تخوض حربًا لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس النواب، أن التصدير هو "قضية القضايا" وهو السبيل الوحيد لإنقاذ مستقبل مصر اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن استمرار اختلال الميزان التجاري يبقي البلاد في أزمة اقتصادية دائمة.

وقال "مسلم" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الاعتماد على مصادر العملة الصعبة التقليدية، مثل قناة السويس والسياحة، محفوف بالمخاطر، ولا يمكن أن يكون الضمان الوحيد لاستقرار الاقتصاد.

وأضاف "مسلم" أن الحكومة تخوض حربًا لزيادة الصادرات، إلا أن النتائج الحالية لا تبعث على الاطمئنان، معربًا عن أمله في أن تضع الحكومة معايير واضحة لقياس تقدم الصادرات، على أن يتم الإعلان عنها شهريًا لمتابعة التنفيذ الفعلي.

وشدد محمود مسلم، على أن الدولة يجب أن تضع هذه القضية على رأس أولوياتها، فهي الأهم في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أشار مسلم إلى أن المنظومة كانت تشوبها مشكلات قبل ثوره يناير بسبب الفساد، ثم عادت بمبالغ محدودة، مؤكدًا ضرورة حسم هذا الملف بشكل واضح، مع المطالبة بزيادة الدعم للصادرات.

وحذر محمود مسلم، من أخطر ما ورد في تقرير مجلس الشيوخ بشأن قضيه دعم الصادرات في ضوء الدراسة المقدمة، وهو أن أزمة الصادرات تتعلق بالاقتصاد المحلي وليس بالظروف الدولية، مما يلقي بالمسؤولية كاملة على الحكومة، قائلا : هذا أمر في غاية الخطورة، ويستوجب تصدي الحكومة له بجدية.

وأعرب "مسلم" عن حزنه عند زيارته إحدى الدول الشقيقة، حيث لاحظ في أحد المتاجر وجود 40 منتجًا من دول شرق آسيا وأفريقيا، بينما لم يجد سوى منتج مصري واحد هو "البطاطس"، معتبرا ذلك بأنه دليل على التراجع الكبير في الصادرات المصرية.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع ملف التصدير بجدية أكبر، باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن : " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية" بالإضافة الى تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بعنوان: " آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية ، بالاضافة إلي طلبي مناقشة عامة حول الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية لها، المقدم من النائبين هشام الحاج علي، عز الدين جودة علي التوالي.