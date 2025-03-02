رئيس الشيوخ يطالب بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري للترويج للصادرات المصرية

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أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، ليكون لها دور إيجابي في الفترة المقبلة في الترويج للصادرات المصرية والفرص التنافسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضا ح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".

ورد رئيس مجلس الشيوخ على كلمة النائب عبد المنعم سعيد، الذي أكد على أهمية معرفة قدراتنا التنافسية والمزايا التنافسية لمصر، قائلا: "بالنسبة لمعرفة القدرة التنافسية لنا أعتقد أنه يعوزه الكثير"، مشيرا إلى أنه في زيارة خارجية لإحدى الدول "فوجئنا عندهم حاجات كثيرة جدا تصلح لنا بأسعار وبجودة ملفتة للنظر وأيضا لدينا الكثير ثبت أنهم لا يعرفوا عنه شىء".

واستكمل "عبد الرازق": هناك 44 مكتب تمثيل تجاري الموجودين في الخارج، آن الآون ليكون لهم دور إيجابي أكثر وأكثر في هذه الفترة".

وقال النائب عبد المنعم السعيد: "إننا يجب أن نفكر ما هى المزايا التنافسية لمصر، وما هى قدرتنا التنافسية، ونحن الآن في دور الانعقاد الخامس والأخير ورمضان الأخير لنا في المجلس خلال الفصل التشريعي الأول، يجب تحديد هذه الأمور".