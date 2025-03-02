شكرا لقرائتكم خبر عن هل عقوق الوالدين فى رمضان يُبطل الصيام؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل عقوق الوالدين في رمضان يُبطل الصيام"، استعرض خلاله الجُرم الذى أصبح قيد الفراغ التشريعى، ودار الإفتاء تؤكد بأنه يُنقص الأجر ولا يبطل الصوم، والصين وأوكرانيا سنتا تشريعات لحمايتهما، وخبراء القانون يطالبون بضرورة سن قانون لتحصين الآباء والأمها من غدر الأبناء، حيث أن عقوق الوالدين مصيبة كبرى ووزر عظيم، فللوالدين على الإنسان حقوق يجب أن تؤدى، وواجبات يجب أن تقضى.

يذكر أنه مُنذ يومين أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكما فريدا من نوعه، بحبس الابنة سنة والكفالة والتعويض المؤقت، على خلفية اتهامها بعقوق والدتها والتنكر لها، وسبها وقذفها والتنمر عليها، وذلك بعد رفع الأم جنحة مباشرة بعقوق الوالدين والتنمر عليها، بإعتبارها ظاهرة مجتمعية انتشرت وهي من الكبائر، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1628 لسنة 2024 جنح التجمع الأول، لصالح المحامى بالنقض وحيد مجدى.

وفى الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة عقوق الوالدين بحجة الانشغال بأمور الحياة أو عدم القدرة المادية على الإنفاق عليهما ومراعاتهما، ودفعت زيادة قضايا عقوق الوالدين المنظورة أمام المحاكم، إحدى النائبات شادية خضير - في عام 2020 - فى الدورة البرلمانية السابقة، باقتراح مشروع قانون لتغليظ عقوبة عقوق الوالدين للحد من هذه الظاهرة المجتمعية التي باتت تهدد السلام الاجتماعي، وضرورة تنفيذه حتى نتصدى لهذه الظاهرة ونحمى الآباء والأمهات من اعتداءات الأبناء سواء بالقول أو بالفعل أو بإهمالهم.

وإليكم التفاصيل كاملة:

هل عقوق الوالدين في رمضان يُبطل الصيام؟.. الجُرم قيد الفراغ التشريعى..والإفتاء: يُنقص الأجر ولا يبطل الصوم.. والصين وأوكرانيا سنتا تشريعات لحمايتهما.. وخبراء: ضرورة سن قانون لتحصين الآباء والأمها من غدر الأبناء

برلمانى