شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب نيابية بتعزيز الصادرات المصرية ودعم التوسع فى الأسواق الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول دعم الصادرات المصرية.

وأكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الصادرات المصرية ركيزة أساسية لدعم النمو في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دعم الصادرات استثماري وليس استهلاكيا.

وشدد على أهمية اختيار السلع التي يتم تقديم الدعم لها في عمليات التصدير، متسائلا عن دور البعثات الدبلوماسية في دعم الترويج والتصدير للمنتجات المصرية في الخارج.

وأوضح "وهبة" أن السوق الإفريقي يتنافس عليه العالم كله، إلا أننا في مصر للأسف غير موجودين، متسائلا: "ماذا استفادت مصر من الاتفاقيات الموقعة مثل الكوميسا وغيرها "

وأشار إيهاب وهبة، إلى أن التصدير بالنسبة للأدوية في أفريقيا 16 مليار دولار، وما تصدره مصر في الأدوية فقط 300 مليون دولار، قائلا: لو تم الاهتمام بالسوق الإفريقي سيكون الأمر مختلف تماما، لاسيما وأن إفريقيا ليس لها متطلبات مثل السوق الأوروبي على سبيل المثال.

من جانبه أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن دعم الصادرات في مصر يستهدف بالأساس تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.

ولفت "وهبة" إلى أن مصر تعاني منذ سنوات من محدودية دعم الصادرات، موضحا أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية طرح العديد من الشكاوى على وزارة الاستثمار بخفض نسب المساندة بشكل ملحوظ وإلزام الشركات بالتنازل عن 50% من جملة التصدير.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن الموقف بشأن ما أرسله المجلس التصديري للصناعات الغذائية بشأن منح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الأجانب. ولفت إلى أنه كان هناك وعد من وزارة الاستثمار برفع نسب المساندة التصديرية مرة أخرى في ظل انخفاض مخصصات دعم التصدير إلى 3% في الموازنة العامة للدولة.