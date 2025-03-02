شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم الشيوخ يطالب بحزمة إجراءات لحماية المنتج المصرى والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس برلمانية مصر الحديثة، باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصري سواء كان زراعي أو صناعي وتكنولوجي في مقدمتها العمل علي دراسة الأسواق في الخارج ومدى احتياجها لضمان تصدير المنتج المصري فضلا عن الاتفاق مع شركات عالمية تمنح الجودة للمنتج المصري ومطابقة المواصفات الخاصة به مع السوق العالمي.

ودعا "دعبس"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلي أن تكون هناك شركات محاماة عالمية للدفاع عن المنتج المصري في حال رد تلك المنتجات من الدول المصدرة له.

وشدد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي علي أهمية زيادة الإنتاج للمنتجات المصرية في مختلف المجالات سواء الانتاج الزراعي او الصناعي وازالة كافة المعوقات أمام زيادة الانتاج، الأمر الذي يعمل عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "دعبس"، أن التنمية الحقيقية حاليا تتمثل في زيادة الإنتاج في المجالات المختلفة، لافتاً إلي أن زيادة الانتاج يعني زيادة التصدير والحفاظ علي الأسعار بالسوق المحلي ولكن للأسف الشديد أن الإنتاج عندما يكون ثابت وهناك تصدير هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي وهو ما ينعكس علي المواطن المصري وعلي معيشته.

ولفت "دعبس" إلي أن ارتفاع ميزان المدفوعات ليس معاناه ارتفاع معدلات التصدير بل في مصر يتمثل في تقليل الواردات بقرارات حكومية.