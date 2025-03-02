شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحت قبة الشيوخ: نقدر الجميع سواء المختلف أو المتفق مع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال أولى جلسات مجلس الشيوخ في شهر رمضان، والمنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقديره وشكره لجميع النواب سواء المختلف أو المتفق مع الحكومة.

وأضاف "فوزي" أن التقارير البرلمانية المعدة من جانب مجلس الشيوخ، لطالما تحظى بتقدير واحترام، وهذا هو الدور المنتظر من المجلس، قائلا: "الحكومة تستفيد وتوضح وتأخذ الأفكار الجيدة لتطبيقها".

وشكر محمود فوزي النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الذي أشاد بالتعليقات الفورية للوزير على تساؤلات واستفسارات النواب، موضحاً أن عدد مكاتب التمثيل التجاري تبلغ 44 مكتبا وليس 132.

وشهدت كلمة النائب طارق عبد العزيز، التأكيد علي أهمية التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية والتي تضمن رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها، قائلا: "أملي أن ما يصدر عن هذا المجلس من توصيات بشأن التقرير يكون محل تقدير واهتمام من جانب الحكومة".

وأضاف "عبد العزيز" أن التقرير جاء به ما يجب ألا نتحدث بعده، بالإضافة لتقارير سابقة وسابقة في مجالات التصدير والزراعة والطاقة والمبيدات ناقشها مجلس الشيوخ في السابق تضمنت في مجملها ما يحمله هذا التقرير بشأن دعم الصادرات، هذا إذا كانت الحكومة آذان صاغية لتنفيذ تلك التوصيات.

ولفت "عبد العزيز" إلي أن الحوافز الداعمة للتصدير والتي صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عام ماذا تحقق من هذا الرقم؟، لدينا شركات آبل وسامسونج تصدر اليوم بـ100 مليار دولار، فكيف لدولة لديها كل هذا المنتج الزراعي والصناعي ليس لديها القدرة على بناء شركة، ومنذ 25 سنة نقوم بتقديم الدعم، قائلا " خلّوا المرحلة الأولى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بأن يكون لدى المُصدر رؤية لـ3 سنوات مقبلة، وهذا بند أهم من الدعم، حتى لا يفاجئ بالأسواق المنافسة وبسبب تغيرات سعر الدولار وزيادة تكلفة الأرضيات في الموانئ، لأن هذا ما أدى لخروج المستثمرين من السوق أمام المستثمر المنافس في دول أخرى ذات استقرار في عملتها وجماركها".

واختتم البرلماني حديثه متسائلا: " لدينا 44 مكتب تمثيل تجاري في سفاراتنا بالخارج، هذه المكاتب عملت إيه.. صرفوا كام.. فتحوا أسواق بكام؟".

يأتي ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن : " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية" بالإضافة الى تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بعنوان: " آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية ، بالاضافة إلي طلبي مناقشة عامة حول الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية لها، المقدم من النائبين هشام الحاج علي، عز الدين جودة علي التوالي.