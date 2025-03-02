شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتحديد أولوية لدعم الصناعة والصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن "الأغلبية"، إن هناك العديد من القواسم المشتركة فى دعم الصناعة ودعم الصادرات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

وتساءل الخولى، عن الوقوف على أولوية دعم الصادرات والصناعة، لافتا إلى أن مصطلح دعم له مدلول معين، ومن ثم لابد من الوقوف على آلية هذا الدعم للصناعة وللصادرات، ولابد من تحديد المكون المحلى وليس على الصادرات، نجد أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير من الممكن تقل حتى وإن لم نصل لـ100 مليار دولار، مشددا على ضرورة وضع منهج للحكومة لدعم كامل للصادرات قبل تقسيم المنتج المحلى قبل زيادة دعم الصادرات المطلوبة.

وأكد النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الصناعة والصادرات المصرية من الملفات المهمة التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويتطلب الأمر الجودة مع توفير التمويل اللازم.

فيما نوه النائب أحمد الجندى، عضو مجلس الشيوخ، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الحكومة لم تصل إلى 40 مليار دولار حتى الآن، مشددا على ضرورة أن يأخذ ملف دعم الصادرات حقه كاملا فى المناقشة للخروج بتوصيات ملزمة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى المنظومة بالكامل.