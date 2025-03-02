عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية في ساحاته، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، عرقلت وصول المصلين للأقصى في ثاني أيام شهر رمضان.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط