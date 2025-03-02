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مصرع 11 جنديًا إثر هجوم مسلح شمال النيجر

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سارة السيد 0 تبليغ

  • مصرع 11 جنديًا إثر هجوم مسلح شمال النيجر 1/2
  • مصرع 11 جنديًا إثر هجوم مسلح شمال النيجر 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي 11 جنديًا من قوات الدفاع والأمن في النيجر مصرعهم، إثر هجوم نفذته جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم “القاعدة”.

وأفادت الإذاعة الرسمية في النيجر بأن المسلحين نصبوا كمينًا للجنود أثناء تنفيذهم دورية في المنطقة؛ ما أسفر عن مصرع 11 جنديًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة شمال البلاد.

يُذكر أن شمال النيجر يشهد بين الحين والآخر هجمات تنفذها جماعات مسلحة تستهدف قوات الأمن، كما تعد هذه المنطقة ممرًا للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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