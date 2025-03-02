مصر تعرب عن رفضها محاولات تشكيل حكومة سودانية موازية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت مصر عن رفضها لأي محاولات تُهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، بما في ذلك السعي نحو تشكيل حكومة سودانية موازية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، أن هذا الأمر يُعَقّد المشهد في السودان، ويُعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويُفاقم الأوضاع الإنسانية.

ودعت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان، والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

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