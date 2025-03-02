شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن رفضها محاولات تشكيل حكومة سودانية موازية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أعربت مصر عن رفضها لأي محاولات تُهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، بما في ذلك السعي نحو تشكيل حكومة سودانية موازية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، أن هذا الأمر يُعَقّد المشهد في السودان، ويُعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويُفاقم الأوضاع الإنسانية.
ودعت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان، والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط