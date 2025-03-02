شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

زلزال المكسيك

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الزلزال كان على بعد 46 كيلومترًا شرق مدينة أديجرات بإقليم تيغراي، وعلى عمق عشرة كيلومترات.ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ولاية أواكساكا جنوب غربي المكسيك.وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 24 كيلومترا من مدينة كولونيا خواريز الواقعة في الولاية، وعلى عمق 52.7 كيلومترات.